‘Emilia Pérez’ wint Goya te midden van controverse over tweets van hoofdrolspeelster

Te midden van de controverse over ongepaste tweets van actrice en hoofdrolspeelster Karla Sofía Gascón, heeft de film ‘Emilia Pérez’ zaterdag de Goya voor beste Europese film gewonnen. De filmprijzen zijn zowat de Oscars van Spanje.

De Belgische coproductie over een Mexicaanse transgender drugsbaron sleepte onlangs nog dertien Oscarnominaties in de wacht: een record voor een niet-Engelstalige film. De Spaanstalige musical van de Franse regisseur Jacques Audiard werd gecoproduceerd door Les films du Fleuve, het productiehuis van de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne.

Naast ‘Emilia Pérez’, waren ook het Britse ‘The Zone of Interest’, het Letse ‘Flow’, het Italiaanse ‘La Chimera’ en het Franse ‘Le Comte de Monte-Cristo’ genomineerd.

Zaterdagavond werd op een ceremonie in het Spaanse Grenada de winst aangekondigd voor ‘Emilia Pérez’. De stemming voor de filmprijs liep echter tot 24 januari, enkele dagen voor de polemiek rond oude tweets van de 52-jarige trans actrice was ontstaan.

Zo had de Spaanse eerder getweet dat de islam ‘een broeinest van infecties voor de mensheid aan het worden is dat dringend genezen moet worden’. Ook over de protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld uitte de Spaanse zich negatief. Zo zei ze dat Floyd ‘een drugsverslaafde oplichter’ was, ‘waar weinig mensen om gaven’.

Zaterdagavond werd de Goya in ontvangst genomen door een vertegenwoordiger van de filmdistributeur. Gascón was zelf niet aanwezig tijdens de ceremonie. (Belga)