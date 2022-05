Een hulde aan vrouwelijk talent

Onder het thema “Women Power” vindt volgende week het Afropolitan Festival plaats in het Brusselse kunstencentrum Bozar. ‘Vrouwelijke artiesten van Afrikaanse afkomst geven ons een andere kijk op kunst.’

De vijfde editie van het Afropolitan Festival – die plaatsvindt van 26 tot 29 mei – wordt voornamelijk door vrouwelijke artiesten van Afrikaanse afkomst ingevuld. Het jaarlijks festival biedt een ontmoetingsplatform voor verschillende culturen en zet Afropolitaanse kunst in de kijker. Vier dagen lang zijn er multidisciplinaire evenementen, zoals concerten, film screenings, debatten, performances, slam en workshops.

Genderongelijkheid

Filmmaker Monique Mbeka belicht de rol van de vrouw in de Congolese rumba, in 2021 door Unesco erkend als immaterieel erfgoed. De muziek- en dansvorm wordt spontaan met mannelijke artiesten geassocieerd, maar Mbeka toont tijdens het festival dat het anders kan.

‘We vonden het belangrijk om vrouwelijke kunstenaars extra erkenning te geven,’ zegt Ayoko Mensah, medeprogrammatrice en coördinatrice van het festival, ‘en willen benadrukken dat ook zij de artistieke scene vertegenwoordigen in de Afropolitaanse kunst. De Franse regisseuse Aïssa Maïga toont bijvoorbeeld haar eerste documentaire Marcher sur l’Eau. En romanschrijfster Fatou Diome heeft het over haar identiteit naar aanleiding van haar recente boek Marianne face aux faussaires.’

Heel wat vrouwen geven de Congolese rumba mee vorm © abetimasikini_bertrandmatoko

Steeds vaker treden vrouwen op de voorgrond in de kunstwereld. Ook op de Biënnale van Venetië dit jaar was de meerderheid van de kunstenaars vrouw. ‘Jongere generaties zetten dat in gang’, denkt Mensah. ‘Ze halen nieuwe thema’s aan, zoals genderongelijkheid, en pakken de kunstproductie vaak anders aan. Ze geven ons een andere kijk op artistieke praktijken. Daar profiteren alle kunstenaars van, want plots is er veel meer ruimte voor andere perspectieven.’

Divers aanbod

Het festival wil verschillende generaties en doelgroepen aanspreken. ‘Er zijn zelfs heel wat workshops voor kinderen’, zegt Mensah. Gamekunstenaar en curator Isabelle Avers moet jongeren naar Bozar krijgen. Zij geeft er een workshop over videogame-ontwerpers en hoe die gender, seksualiteit of raciale stereotypen in twijfel kunnen trekken.

Grote cultuurinstellingen zoals Bozar moeten inclusieve projecten aanmoedigen. Ayoko Mensah Coördinatrice Afropolitan Festival

Het festivalprogramma is zowel inhoudelijk als interdisciplinair gevarieerd. Met dat diverse aanbod wil het festival de toegankelijkheid bevorderen. ‘Grote cultuurinstellingen zoals Bozar moeten inclusieve projecten aanmoedigen’, meent Mensah. ‘Dat is belangrijk voor de grote Europese steden, die een heel diverse bevolking hebben. We tonen daarmee dat we de samenleving representeren en openstaan voor een divers publiek.’