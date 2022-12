Dit zijn de 10 kanshebbers voor ‘Woord van het Jaar 2022’

De shortlist met tien genomineerden voor de verkiezing van ‘Woord van het Jaar 2022’ is bekend. Nog tot maandag 19 december 17 uur kan iedereen stemmen op de website van Van Dale Uitgevers.

Van Dale Uitgevers heeft de shortlist gepubliceerd met de tien kanshebbers voor ‘Woord van het Jaar’. De genomineerde woorden zijn in 2022 ontstaan of dit jaar in Vlaanderen populair geworden. De tien genomineerden zijn:

boektokken (tiktokken over een boek)

concentratiecrisis (afname van of gebrek aan concentratie, doordat iemand voortdurend wordt afgeleid door andere mensen of technologische producten als smartphones)

emojibaby (baby of jong kind waarvan het gezicht uit privacyoverwegingen met een emoji bedekt is op een via de sociale media gedeelde foto)

energietoerisme (het reizen naar een warm land (in de winter) om de hoge energieprijzen in het eigen land te ontvluchten)

granaatcamera (robuuste camera voor het afschrikken en identificeren van aanslagplegers)

juicekanaal (internetkanaal waarop veelal ongeverifieerde sappige roddels worden verspreid)

kamikazedrone (als strijdmiddel ingezette drone die explodeert bij het bereiken van het uit te schakelen doelwit)

klimaatklever (activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek)

needlespiking (het stiekem en zonder toestemming met een injectienaald prikken van een persoon met het doel hem of haar te drogeren)

splitkopen (bouwformule waarbij de kopers eerst de woning kopen en vervolgens de grond waarop die gebouwd is).

Dinsdagochtend 20 december wordt de opvolger van knaldrang, het Woord van het Jaar 2021 bekendgemaakt.