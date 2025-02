Danseres Nora Monsecour: ‘Toen Girl uitkwam was ik veel jonger en kwamen reacties hard aan’

Nora Monsecour is danseres. Ze neemt deel aan Kung Fu Helden, nu op Streamz en binnenkort op VTM.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Al het nieuws omtrent Donald Trump. Dat spreekt voor zich, denk ik.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Als we onze eigen wonden helen, worden we ook verdraagzamer tegenover anderen. Hopelijk leidt dat tot een betere wereld.

Wat is uw grootste prestatie?

Tien shows dansen in New York.

Wat is uw grootste mislukking?

Enkele relaties die ik heb gehad.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Op mijn achttiende ben ik naar Engeland vertrokken om er te studeren; en nadien verhuisde ik naar Duitsland. Daarnaast ben ik ook veel op tournee. Een fijn leven, al mis ik België wel.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De eerste momenten op het podium, als klein kindje. Mijn allereerste voorstelling was met de lokale balletschool: een dansje met een toverstaf. Heel cliché, maar ik voelde meteen dat dit was wat ik altijd wilde doen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Minder vlees eten, recycleren en zo veel mogelijk de trein nemen.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Kritiek op mijn uiterlijk lezen vond ik niet fijn, maar daar heb ik me nu wel over gezet. Toen Girl uitkwam (de film van Lukas Dhont die door haar leven geïnspireerd is, nvdr), was ik nog veel jonger en kwamen die reacties erg hard aan.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ik heb er geen, maar praat wel tegen mezelf. Ik ben mijn eigen huisdier.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Elke beslissing is gemaakt door een bepaalde versie van mezelf. Spijt zou die tenietdoen, dat wil ik niet toelaten.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Toen ik naar Zuid-Korea reisde voor Kung Fu Helden las ik Shaolin Spirit van Shi Heng Yi, een van onze meesters daar. Heel mooi en inspirerend.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Het werk van Frida Kahlo. Ondanks alle fysieke en mentale pijn creëerde ze, vanuit die duisternis, prachtige werken met veel fantasie.

Waarover zou u meer willen weten?

Over het leven na de dood: bestaat het en zo ja, hoe is het?

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik steun vooral mensen die ik ken, zoals trans mensen die medische steun zoeken. Zulke operaties worden op veel plaatsen niet terugbetaald.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Jezelf blijven, zowel tegenover de ander als tegenover jezelf.

Vindt u seks overschat?

Nee. Het kan mooi zijn in al zijn vormen: met iemand die je maar even kent of binnen een jarenlange relatie.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Net nog, ik ben even thuis in België.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Als danseres kan ik niet anders: gezond eten, veel slapen, mediteren. Maar niet overdreven: ik drink af en toe wel een glaasje.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Mijn beste vriendin komt uit Oekraïne, dus ik heb van heel dichtbij gezien hoezeer de oorlog en het vluchten haar hebben getekend. Ik zou het zelf ook doen, maar het blijft schrijnend.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat alles waarnaar je op zoek bent, zoals kracht en zelfvertrouwen, al in je zit. Je moet het gewoon opgraven en afstoffen.