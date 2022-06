Cabaretier Stefan Hendrikx valt in de prijzen: ‘Mag een man zacht zijn?’

De Nederlander Stefan Hendrikx wint de juryprijs van het Leids Cabaret Festival, een van de belangrijkste cabaretprijzen in de Lage Landen.

‘Mijn oma is een échte oma. Ze is klein, lief, heeft een schattig gezicht vol rimpels en kraamt racistische praat uit.’ De zaal ligt strijk en Stefan Hendrikx (°1990) kijkt fronsend toe. De cabaretier – ook lid van de improvisatiecomedygroep Beperkt Houdbaar – maakte die grap tijdens een comedynight ter voorbereiding van zijn show voor het Leids Cabaret Festival. Op 4 juni veroverde hij daar de juryprijs omdat hij ‘retegrappig’ is, aldus de jury. Zo treedt Hendrikx in de voetsporen van onder meer Alex Agnew, Wim Helsen, Paulien Cornelisse en Micha Wertheim die hun carrière lanceerden dankzij dat festival.

‘Als Stefan Hendrikx opkomt, zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer’, meldt het juryrapport. Hoe komt u dan op?

Stefan Hendrikx: Dansend op Who’s the Man? van The Killers. Die song lanceert meteen het thema: wie is ‘de man’? Wat wordt van hem verwacht? Waarom krijg ik commentaar als ik koffie niet zwart drink? Mag je als heteroman zacht en kwetsbaar zijn zonder smalend ‘Eitje!’ of ‘Gay!’ genoemd te worden?

Het gesprek aanwakkeren na wat lachsalvo’s, dat is de missie.

U poseert op de persfoto met witte pompoms. Is dat het decor?

Hendrikx:(lacht) Nog niet. De pompoms zijn lampenkappen uit de foyer van de Leidse Stadsgehoorzaal, maar ze zouden perfect in de show passen. Er is wel een kostuum. Ik draag een kakikleurig T-shirt, als knipoog naar legeroutfits. En naar Oekraïne. ‘Er is oorlog bij de buren. Moeten mannen in zo’n wereld weer verharden?’ vraag ik in de show. Moeten we in deze postapocalyptische wereld evolueren naar de primitieve oermens die vecht en plundert om te overleven?

Dat klinkt bloedernstig.

Hendrikx: Die gedachte over mannelijkheid is de basis van de grappen. En de liedjes. Ik som al zingend een enorme lijst ‘mannendingen’ op die mijn oom afratelde met een blikje bier in de hand tijdens een familiebarbecue. En ik broed op een song waarin ik vaststel dat ik meer respect zou krijgen als er op mijn kin een forse bos baardhaar bloeide. (grijnst)

‘Weet je welke vraag je aan stand-upcomedians moet stellen? Wie van hun ouders ziek was. Ze moesten dingen oplossen met humor en zo werden ze stand-upcomedian’, zei komiek Jimmy Carr onlangs in The Guardian.

Hendrikx:(voorzichtig) Ik denk dat mijn ‘zieke ouder’ mijn vader is. Mijn ouders zijn hardwerkende, lieve mensen die me stimuleerden mijn dromen na te jagen. Die kans kregen zij nooit. Mijn vader is een trombonist maar verdient de kost met tomaten kweken en advies geven aan internationale tomatenkwekers. ‘Wat ik denk, is niet interessant’, zegt hij vaak. (fel) Zo zonde! Dat inspireert me elke dag. Elk mens is het waard om naar te luisteren. Als tienjarige stapte ik het podium op en speelde ik Toon Hermans’ sketch Wat ruist er door het struikgewas? Mensen luisterden en lachten. Gewéldig vond en vind ik dat.

Wat is uw volgende stap?

Hendrikx: Met Beperkt Houdbaar een cultstatus bereiken en het improvisatietheater op de kaart zetten! (lacht) En als cabaretier wil ik mensen via een ridicule omweg een ander perspectief geven op ons leven. Dat maakt humor broodnodig. Ik ben blij als mensen na mijn show elkaar vragen: heb jij dat soms ook, dat je meer ‘man’ moet zijn dan je wilt? Een cabaretier moet mensen doen lachen én, nadien, met elkaar laten praten over zichzelf, racisme, de wereld. Het gesprek aanwakkeren na wat lachsalvo’s, dat is de missie.