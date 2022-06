Waarom Knack het boek ‘Als je het licht niet kunt zien’ van Anthony Doerr zo bijzonder vindt

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Knack-redactie raadt ‘Als je het licht niet kunt zien’ aan als uitstekende vakantieliteratuur omdat Anthony Doerr een sprookje voor volwassenen heeft geschreven dat speelt tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan twee jongeren. De zestienjarige blinde Marie-Laure is bij het uitbreken van de oorlog met haar vader van Parijs naar Saint-Malo gevlucht. Hij was slotenmaker in het Muséum national d’Histoire naturelle en bouwde voor zijn dochter maquettes van de buurt waarin ze woonden. Zo kon zij op straat haar weg vinden nadat ze die met haar vingers had gelezen. De andere is een Duitse weesjongen, Werner, die voorbestemd is om mijnwerker te worden tot iemand zijn gave ontdekt om met radio’s te werken en hij een opleiding krijgt in een school waar de elite van het Derde Rijk wordt gevormd.

Doerr laat zijn fascinatie voor wetenschap primeren op de oorlog.

Welk personage zal u kunnen inspireren?

De blinde Marie-Laure, die haar vader verliest nadat hij ook van Saint-Malo een maquette heeft gemaakt en daarom door de Duitse bezetter wordt gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van het verzet is natuurlijk verleidelijk, maar zelf hadden we meer met Werner. Na zijn opleiding trekt hij met het Duitse leger heel Europa door, op zoek naar vijandige radiozenders die hij keer op keer weet te lokaliseren, waarna zijn makker Volkheimer eropaf gestuurd wordt om het zaakje op te lossen. Verwacht echter geen bloedige of wrede scènes, zo’n schrijver is Doerr niet. Het is hem meer om de fascinatie voor wetenschap en techniek te doen dan om de oorlog of de ideologie erachter.

Welke muziek speelt u op de achtergrond?

We zouden het licht houden. Hoewel de radio’s waar Werner in het boek mee te maken krijgt geen muziek verspreiden, zouden we toch op zoek gaan naar een paar populaire zangeressen van die tijd, zoals Marlene Dietrich natuurlijk, maar ook Lale Andersen, Ilse Werner en Zarah Leander.

Waar leest u dit boek het best?

Dit is een echt vakantieboek. In de koffer steken dus en er weer uithalen wanneer u ergens op een zuiders strand aangespoeld bent. Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn als u het in Saint-Malo leest, de stad die Doerr inspireerde bij het schrijven, en die zo’n verschrikkelijk lot onderging. Het prachtig bewaarde en volledig ommuurde Saint-Malo werd in augustus en september 1944 nagenoeg volledig van de kaart geveegd door de bombardementen van de geallieerden.

Wat vonden anderen van dit boek?

Financial Times noemde het boek ‘een meesterwerk’, The New York Times had het over een ‘grandioos voorbeeld van verfijnde vertelkunst’ en volgens The Guardian is het een ‘pageturner die je niet meer loslaat’.

Wanneer moet u dit boek niet lezen?

Als u van de zwaardere stuff houdt, zoals Jonathan Littells De welwillenden, dat de oorlog in al zijn gruwelijkheid toont, of van het meer filosofische en ontwrichtende C van Tom McCarthy, waarin eveneens een radiotechneut centraal staat, maar dan tijdens de Eerste Wereldoorlog.

U hebt het boek uit, wat nu?

Misschien Doerrs recentste roman eens proberen, het eind vorig jaar verschenen Wolkenstad? In deze pil verbindt hij het werk van de Griekse blijspeldichter Aristophanes aan de verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453 en een sf-verhaal dat op een ruimteschip speelt waar de laatste mensen proberen te overleven. En dat allemaal in een ode aan de fantasie en het vertellen van verhalen.