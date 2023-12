Schrijver Kader Abdolah: ‘We leven in een wonder. Op de magische planeet aarde’

Kader Abdolah is schrijver. Dit jaar verscheen zijn roman Voordat het laat wordt.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het protest van Iraanse vrouwen tegen de hardnekkige dictatuur in mijn vaderland. Onze generatie probeerde de dictatuur met wapens te verdrijven, maar niemand hoorde ons en velen werden gedood.

En wat maakte u boos?

Fake news.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Naar huis terugkeren. Dat kan en mag niet, maar dankzij mijn literaire verbeeldingskracht heb ik dat voornemen toch kunnen voltooien, met als resultaat Voordat het laat wordt.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

Bij heldere hemel kijk ik ’s avonds omhoog en dan zie ik met het blote oog planeten als Mars en Jupiter. Een tijdje geleden ontdekte ik tussen het kapotte speelgoed een kindertelescoop. En daarmee zag ik tot mijn grote verwondering de ringen van Saturnus. Galilei heeft daarvoor zo lang gebouwd aan de eerste telescoop, ik zag het met een stuk speelgoed.

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Een Russische film uit 2014, die ik dit jaar zag: Leviathan van Andrej Zvjagintsev. Alles speelt zich af in een klein dorp, maar dat is de Russische samenleving in miniatuur.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

Een van mijn favoriete schilderijen is De aardappeleters van Vincent van Gogh. Op een avond alleen heb ik precies dát klaargemaakt: een dampend bord aardappelen.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Voor een literair festival was ik in Zuid-Afrika, waar een oude vriend me meenam naar de bergen van de Karoo. Die kun je bijna niet bereiken met de auto, tenzij je gek bent. Ik was zo bang om in de afgrond te storten. Maar helemaal boven leek het alsof we op Mars waren.

Wie is voor u de persoon van 2023?

Mijn kleindochter van drie. Tijdens een wandeling met ons tweeën vroeg ze waarom ik zo hard liep. Dus stopte ik, om net als zij met verwondering te kijken. Naar een fietser, een vrouw met een hond, een boom, een boot, wolken. We reizen het heelal af, maar we leven in een wonder. Op de magische planeet aarde.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Een kerstdiner hoort niet bij onze tradities, maar we zetten wel een kerstboom met daaronder een dichtbundel van Hafez (een Perzische dichter uit de 14e eeuw, nvdr) en heel veel cadeaus.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik wil vooral méér TikTok. Voor het eerst heeft de volledige mensheid een podium om zich te laten zien.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Netflix heb ik niet, maar ik organiseer filmfestivals voor mezelf. Dan kies ik een regisseur en bekijk ik een maand lang al zijn films.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

Sifan Hassan die dit jaar voor het eerst een marathon liep en die op spectaculaire wijze won.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik geloof zeker in de energie en bezorgdheid van de jonge generatie – vooral vrouwen – die opkomt voor de rechten van de aarde alsof het hun moeder is.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Palestina en Israël. Al wens ik de burgers daar vooral rust.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Gezondheid. Aan een zwakke, zieke vijand heb je niets. En natuurlijk wens ik mijn vrienden en alle andere mensen hetzelfde. De rest komt wel goed.