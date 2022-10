Claim uw gratis tickets voor Boektopia in de Mijn Magazines-app

De Knack Hercule Poirotprijs is aan de 25ste editie toe. Met de Knack Hercule Poirotprijs wordt jaarlijks de beste Vlaamse thriller bekroond. De prijsuitreiking wordt dit jaar met de nodige luister georganiseerd tijdens het boekenfeest Boektopia in Kortrijk expo op zaterdag 29 oktober om 14u00.

Eregasten tijdens deze prijsuitreiking is het bekende schrijversduo Nicci French, die dit jaar ook de 25ste verjaardag van hun schrijverschap vieren.

U kan erbij zijn en twee tickets winnen voor de prijsuitreiking. Hoe? Heel simpel: de eerste 50 deelnemers kunnen een duoticket claimen door de Mijn Magazines-app te downloaden en in het Knack-nieuwsoverzicht te zoeken naar de Boektopia-banner. Vul de code BOEKTOPIA in en u ziet meteen of u tickets hebt gewonnen.

