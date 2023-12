COP28: Nieuwe ontwerptekst roept op tot ’transitie’ weg van fossiele energie

Er is een nieuwe ontwerptekst verspreid op de VN-klimaattop in Dubai. Die roept op tot “een transitie weg van fossiele energie”. De tekst moet nu nog worden voorgelegd voor goedkeuring in plenaire zitting.

In het document is nog steeds geen sprake van een exit uit fossiele brandstoffen, zoals de meest ambitieuze landen hadden gevraagd. Olielanden zoals Saoedi-Arabië verzetten zich daartegen. Het nieuwe voorstel bevat wel een oproep om ‘in dit cruciale decennium’ de acties te versnellen om koolstofneutraal te worden tegen 2050.

De transitie weg van fossiele brandstoffen moet gebeuren op ‘een rechtvaardige, ordelijke en faire manier’, luidt het ook. Verder zouden inefficiënte subsidies voor fossiele energie ‘zo snel als mogelijk’ moeten worden afgebouwd als ze niet dienen om energiearmoede aan te pakken of een rechtvaardige transitie te bewerkstelligen.

De voorgestelde slottekst bevat ook de doelstelling om de capaciteit aan hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen en om het tempo van energie-efficiëntie te verdubbelen. De G20-landen hadden eerder al beloofd daar werk van te maken.