Consumentenombudsdienst behandelde iets minder klachten in 2021

De Consumentenombudsdienst heeft vorig jaar 14.448 dossiers behandeld. Dat is ongeveer 4 procent minder dan het recordaantal van 15.014 dossiers in 2020. Dat blijkt woensdag uit het jaarverslag 2021 van de Consumentenombudsdienst.

In 4.100 dossiers werd door de Consumentenombudsdienst zelf bemiddeling opgestart om tot een minnelijke oplossing tussen de consument en de onderneming te komen. Daarnaast werden ook 2.475 dossiers als onontvankelijk beoordeeld, in de meeste gevallen gebeurde dat omdat essentiële informatie ontbrak.

Er werden ook 3.536 klachten doorgestuurd omdat er omdat er voor het geschil in kwestie al een specifieke dienst voorzien is, zoals onder meer de ombudsdiensten voor de Verzekeringen, Energie, Banken, Telecom, Treinreizigers en Post. In de overige 4.377 dossiers werd gerichte informatie bezorgd aan de consument of de onderneming.

Net als de voorbije jaren vormen de “diensten betreffende onderhoud en reparatie van de woning” de sector met het hoogste aantal dossiers (1.086). Die sector omvat onder andere de diensten van loodgieters, metselaars, onderhoud van zwembaden, tuinaanleg en centrale verwarming. De meubelsector staat met 591 dossiers op de tweede plaats.

Opgesplist naar categorie, gaan de meeste dossiers over problemen met de levering (1.036), het niet toekennen van de garantie (566) of over schade en defecten (491).

Een rangschikking per onderneming leert dan weer dat de meeste dossiers werden ingeleid tegen luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines (158), gevolgd door electroketen Krëfel (118). “Het verbaast niet echt dat de grote, bekende ondernemingen terugkomen in deze statistiek. Hoe meer transacties een onderneming maakt, hoe groter de kans dat er sprake zal zijn van consumentengeschillen”, zo relativeert de ombudsdienst die rangschikking.

Opvallender is de derde plaats van meubelzaak Meubis met 95 dossiers. Vaak handelen de klachten over het uitblijven van een levering. De Consumentenombudsdienst roept de onderneming dan ook op om meer duidelijkheid te creëren over de leveringstermijnen.