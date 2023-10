Compacte elektrische Nissan op komst 

Nissan toonde een conceptversie van wat mogelijk de volgende generatie Micra zal worden. Het ziet er naar uit dat Nissans kleinste aan de stekker gaat.

De Concept 20-23 is een compacte driedeurs hatchback met een bijzonder aerodynamische vormgeving. Nissan geeft aan dat het om een zuiver elektrisch aangedreven model gaat. De vormgeving oogt uitgesproken sportief met de grote luchtinlaten ter hoogte van de snuit en de flanken. Anderzijds valt ook het bijzonder gladde koetswerk op waar de lichtmodules in de vorm van smalle, ronde ledstrips naadloos en verzonken in de koetswerkpanelen werden geïntegreerd. Achteraan valt de gigantische dakspoiler en een uit de kluiten gewassen diffuser op. Ook het interieur is bijzonder futuristisch.

Extra rijbereik

De kans dat deze Concept 20-23 in deze vorm op de markt zal komen achten we erg klein, maar de gebruikte technologie en de aalgladde aerodynamica zijn wel interessant voor een productieversie. Wanneer de luchtweerstand wordt beperkt door een aerodynamische vormgeving, daalt het verbruik en kan je met een beperkte batterijcapaciteit meer kilometers rijden.

Het ziet ernaar uit dat deze compacte EV de opvolger is van de Micra die vandaag alleen met thermische motoren wordt aangeboden. Na het verdwijnen van de Leaf heeft Nissan een leemte in het gamma met een compacter (lees: betaalbaarder) elektrisch aangedreven model, want de Ariya wordt een stuk hoger gepositioneerd dan de Leaf en Nissan voorzag recent al een prijsdaling om hieraan te verhelpen.

Dit model zal ook verwant zijn met de volgende generatie compacte EV-modellen van Renault. De Franse constructeur uit de Alliantie zal straks de compacte Zoë vervangen door de Renault 5 en dat model deelt zijn architectuur met deze toekomstige Nissan die we in 2024 mogen verwachten.