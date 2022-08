Colombiaanse president heft aanhoudingsbevel tegen ELN-onderhandelaars op

Gustavo Petro, de nieuwe president van Columbia, heeft zaterdag de aanhoudingsbevelen tegen de onderhandelaars van guerillabeweging ELN opgeheven. Die onderhandelaars bevinden zich momenteel in Cuba, om de vredesgesprekken die zo’n vier jaar geleden werden stopgezet, nieuw leven in te blazen.

“Ik heb de aanhoudings- en uitwijzingsbevelen opgeheven, omdat de dialoog zou kunnen hervatten”, aldus de president. Hij is nog maar enkele dagen geleden ingezworen als nieuwe president van Colombia, de eerste linkse in de geschiedenis van het land. De heropstart van de vredesgesprekken was één van zijn verkiezingsbeloftes. De delegatie van ELN had vorige week al een eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van de Colombiaans regering. De delegatie bestaat uit tien mensen, onder leiding van Pablo Beltrán.

ELN telt nog altijd zo’n 2.500 leden, die vooral actief zijn aan de grens met Venezuela. In Colombia vochten decennialang linkse rebellengroepen, zoals de FARC, ELN en M-19, tegen met name rechtse regeringen. Guerrillabeweging M-19, waarvan Petro ooit lid was, legde in 1990 de wapens neer en vormde zichzelf om tot een politieke partij. Met de FARC werd in 2016 een vredesakkoord gesloten, maar dat is nog niet gelukt met ELN, waar zich ook heel wat FARC-dissidenten bij aansloten. De vredesgesprekken werden in 2019 stopgezet na een bomaanslag op een politieschool in Bogota.