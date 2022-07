Club aast op titel en gouden schoen

Over exact één week is er het Gala van De Gouden schoen. De verkiezing van de beste voetballer in België. Eén van de grote favorieten om de schoen te winnen is de Spanjaard Victor Vazquez van Club Brugge. Op dit moment revalideert hij op het oefenkamp van Club in Spanje van een knieblessure. De Gouden Schoen winnen zou een droom zijn die uitkomt maar hij beseft dat er met Dennis Praet van Anderlecht een grote concurrent wacht.

