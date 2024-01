Charles Michel trekt Europese lijst van MR

Charles Michel zal bij de verkiezingen van juni de Europese lijst van de MR aanvoeren. Dat heeft als gevolg dat hij een half jaar eerder dan voorzien zijn mandaat als Europese Raadsvoorzitter ter beschikking stelt.

“Ik heb beslist me kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen in 2024”, zegt Charles Michel zaterdag in een interview met De Standaard, Le Soir en La Libre. De verkiezingen vinden plaats op 9 juni. “Als ik verkozen word, zal ik de eed afleggen”, zegt Michel. “Ik zal mijn functie als voorzitter van de Europese Raad dan uitoefenen tot ik half juli de eed afleg als lid van het Europees Parlement”. Zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad loopt tot december en beide functies kunnen niet gecombineerd worden. Daarom zal de opvolger van Michel als Europese Raadsvoorzitter sneller dan voorzien aan de slag moeten.

De keuze van een nieuwe Europese Raadsvoorzitter maakt traditioneel deel uit van een breder pakket Europese topbenoemingen die de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten moeten doorhakken na de Europese verkiezingen. Over de gevolgen van zijn beslissing voor zijn partijgenoot Didier Reynders, die nu Eurocommissaris is, laat Michel zich niet uit. Gaat Reynders ook op de Europese lijst staan, ook al biedt een derde plek weinig zekerheid op een zetel? ‘”Dat moet je aan Didier Reynders vragen”, aldus Michel. ‘”Hij wil op een of andere manier Europees actief blijven.”