Champagneknal

© Gettyimages

Je staat er niet bij stil, maar als je een fles champagne ontkurkt, krijg je niet alleen een bruisende vloeistof, maar ook supersonische schokgolven. Alleen merk je van die laatste niets. Volgens Physics of Fluids worden de golven in de eerste milliseconde na het ontkurken geproduceerd doordat een CO2-product – in dit geval letterlijk – door een flessenhals wordt geperst. Het gasmengsel ontsnapt met een supersonische snelheid. De vorm van de flessenhals heeft een invloed op de aard van de geproduceerde schokgolven. Het patroon zou vergelijkbaar zijn met wat er gebeurt in de uitlaat van raketten op het ogenblik van lancering.