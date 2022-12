CD&V wil recht op lesopnames voor bepaalde studenten in hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs die ze echt nodig hebben, moeten het recht krijgen op lesopnames. In het Vlaams Parlement dient Brecht Warnez van meerderheidspartij CD&V daar binnenkort een wetsvoorstel over in.

De afgelopen jaren werd als gevolg van de coronapandemie noodgedwongen ingezet op afstandsonderwijs, waarbij lessen werden gelivestreamd en opnames ter beschikking werden gesteld. “Veel hogeronderwijsinstellingen zijn bij de start van dit academiejaar opnieuw afgestapt van online onderwijs. Afhankelijk van docent tot docent worden er wel of geen lesopnames ter beschikking gesteld”, zegt Warnez.

Nochtans kunnen lesopnames bijdragen tot een “inclusiever onderwijs”. Voor verschillende groepen studenten bieden meer kansen, merkt Warnez op. Het gaat onder meer om studenten die kampen met een functiebeperking, een leerstoornis of langdurige ziekte, werkstudenten en studenten van wie de lessen overlappen. “Ze kunnen immers niet steeds aanwezig zijn in de les of hebben moeite om een hoorcollege volledig te volgen.” Voor hen wil het Vlaams Parlementslid “waar het technisch mogelijk is” een recht op lesopnames invoeren.