CATL komt met snelle batterij

Het Chinese CATL maakte bekend dat het een nieuwe LFP-batterij productierijp heeft die bijzonder snel laadt.

CATL is een van de belangrijkste spelers op de markt van batterijen. De Chinese producent levert batterijen voor de meest uiteenlopende toepassingen maar telt binnen de autosector bekende spelers waaronder Tesla, Mercedes, Volkswagen en BMW. De gloednieuwe Shenxing tractiebatterij voor elektrische auto’s belooft een rijbereik tot 700 km met één laadbeurt.

Dat op zich is al een heuse prestatie maar de Chinese producent geeft ook aan dat de batterij op amper 10 minuten tot 400 km rijbereik kan bijladen. Snelladen is één van de hefbomen om elektromobiliteit echt te laten doorbreken omdat de gebruikers via deze technologie kunnen ‘tanken’ op een manier die vergelijkbaar is met wat 100 jaar autogeschiedenis hen gewoon maakte.

Temperatuur

Vandaag duurt een snellaadsessie gemiddeld een half uur maar naarmate er meer EV’s komen, worden (op piekmomenten) de wachtrijen aan de laadstations langer. De laadtijd verkorten is één van de hefbomen om hieraan te verhelpen. Snelladers hebben een minder goede reputatie omdat onderzoek leert dat veelvuldig snelladen de batterijen doet verouderen waardoor de prestaties (lees: het aantal kilometers dat men kan afleggen met één laadbeurt) teruglopen.

Dat komt omdat snelladers de batterij met een heel hoog vermogen ‘vullen’. Omdat de weerstand in de batterij oploopt naarmate het laadniveau stijgt, gaat ook de temperatuur de hoogte in en precies dat knaagt aan de levensduur. Maar ook daar heeft CATL een oplossing voor bedacht, want de interne weerstand is een stuk lager door gebruik te maken van betere elektrolyten en aangepaste coatings voor anode en kathode (interne batterijonderdelen).

Door die aanpak blijft de temperatuur tijdens het snelladen laag, waardoor men het laadvermogen verder kan opvoeren zonder risico op brandgevaar of vervroegde degradatie van de batterij. De nieuwe batterij zou al begin 2024 op de markt komen.