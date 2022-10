Canada laat 10.000 Iraniërs nooit meer binnen, Frankrijk roept burgers op Iran te verlaten

Canada heeft sancties afgekondigd tegen ‘het moordende bewind’ in Iran en verbiedt 10.000 mensen van dat regime ooit nog in Canada te komen.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft gezegd dat dergelijke sancties uitsluitend in de meest ernstige omstandigheden worden afgekondigd, zoals naar aanleiding van oorlogsmisdaden in Bosnië of Rwanda.

Veel van de mensen die Canada nooit meer in mogen, zijn leden van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Dat is het elitekorps van de sjiitische geestelijkheid die het land sinds 1979 regeert. Het werd in dat jaar opgericht als een soort politieke stormtroepen die het mogelijk onbetrouwbare leger moesten overschaduwen en de strenge Islamitische Republiek moesten vestigen. Tegenwoordig is de IRGC niet alleen een militaire, maar ook een economische elite die zich overal mee bemoeit en elke oppositie smoort. Het elitekorps telt naar schatting minstens 250.000 leden.

In heel Iran zijn momenteel grote protesten tegen het regime dat onder meer kampt met diepe en slepende economische crises. De dood in half september van een 22-jarige vrouw, Mahsa Amini, na haar arrestatie door de zedenpolitie wegens overtreding van kledingvoorschriften, heeft geleid tot een golf van protesten waarbij naar schatting al zestig doden zijn gevallen. De vrouw zou zijn overleden als gevolg van mishandeling door de politie, maar volgens de autoriteiten bezweek ze aan orgaanfalen dat te maken zou hebben met een hersenoperatie die ze op 8-jarige leeftijd onderging.

Frankrijk roept Fransen op Iran zo snel mogelijk te verlaten

Frankrijk heeft alle landgenoten opgeroepen Iran zo snel mogelijk te verlaten. “Elke Franse bezoeker, inclusief die met een dubbele nationaliteit, loopt er het risico te worden gearresteerd, willekeurig te worden vastgezet en mogelijk onderworpen te worden aan een oneerlijk proces”, waarschuwde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Het Iraanse regime verkeert in een politieke en economische crisis en er wordt hard opgetreden tegen de vele demonstranten in het land. Daarnaast gebruikt de Iraanse regering buitenlanders als gijzelaars en ruilmiddel in geschillen met westerse landen. Twee gevangengenomen Fransen zijn donderdag in Iran getoond op beelden waarop ze bekenden gespioneerd te hebben in Iran. Parijs eist hun onmiddellijke vrijlating.