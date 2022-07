BYD komt naar België

Het Chinese merk BYD (Build Your Dreams) wil vaste voet aan grond krijgen op de Belgische markt en heeft concrete plannen om mogelijk nog dit jaar een heus gamma 100% elektrische voertuigen te lanceren op de Belgische en de Nederlandse markt.

Geen onbekende

Toegegeven, BYD is geen onbekende want in Brussel rijdt er al een vloot taxi’s met elektrische berlines van BYD-signatuur. Bij onze Noorderburen werden er eerder al elektrische lijnbussen geleverd door BYD, maar die laatsten kenden flink wat technische problemen, waardoor de komst van de automodellen van BYD vooral daar met argusogen zal worden gevolgd.

Inchcape

BYD is wereldwijd in elk geval een van de grootste spelers op de markt van elektrische voertuigen en biedt op andere markten lang niet exclusief elektrische voertuigen aan. Welke modellen BYD naar ons land zal brengen, is nog onduidelijk en een officiële aankondiging wordt pas eind augustus verwacht. Op de thuismarkt heeft BYD een heuse portfolio met modellen in verschillende segmenten. BYD heeft bovendien diverse modellen met een erg grote batterijcapaciteit en een flinke actieradius. BYD is een zeer grote industriële groep die niet alleen actief is in automotive, maar ook en vooral in de energiesector in de vorm van zonnepanelen en energieopslag in batterijen. We kennen al wel de importeur voor België, Inchcape, die ook de invoer en distributie van Toyota en Lexus op zich neemt. Er zou echter een totaal autonome structuur worden opgezet om het Chinese merk in de markt te positioneren.