BYD Dolphin: betaalbaar elektrisch rijden

Het Chinese BYD (Build Your Dreams) lanceert een vierde elektrisch aangedreven model op onze Belgische markt. De compacte Dolphin koop je vanaf 29.990 euro.

Een EV voor minder dan 30.000 euro is uitzonderlijk want de instapmodellen van de concurrentie betaal je meer. Een greep uit de meest betaalbare modellen: de MG 4 koop je vanaf 32.285 euro, een Corsa-e kost 36.350 euro, de Peugeot 208 zo’n 36.150 euro en de Chinese Seres 3 kost inmiddels ook al 39.990 euro. De BYD Dolphin is niet spotgoedkoop maar wel democratisch geprijsd binnen zijn segment. Met een lengte van 4,29 meter is hij ook qua binnenruimte inzetbaar als gezinswagen want hij houdt het midden tussen een model uit het B- en het C-segment.

Onderweg gedraagt hij zich erg voorspelbaar en het onderstel is bijzonder comfortabel afgesteld. Deze inschikkelijke demping maakt dat de Dolphin oneffenheden, drempels en een gehavend wegdek makkelijk verteert, op voorwaarde dat men voor een bezadigde rijstijl kiest. Wanneer men het tempo verhoogt, gaat het koetswerk al snel pompen wanneer er oneffenheden zijn. Hier wordt duidelijk dat deze EV ruim 1,6 ton op de weegschaal zet.

Blade batterij

De basisversie wordt geleverd met een batterij die een opslagcapaciteit biedt van 44,9 kWh. De batterij is een zogenaamde blade-batterij waarbij de cellen van lithium-ijzerfosfaat erg compact in een structuur worden geïntegreerd. Dit batterijtype zorgt voor een stijvere structuur die deel uitmaakt van de dragende kas van de wagen.

De instapversie heeft een 100 pk sterke elektromotor die de vooras bedient. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd op 150 km/u om het energieverbruik te drukken. Zodat een rijbereik van 340 km mogelijk is. De krachtigere versies hebben een elektromotor die 204 pk levert en zijn stroom puurt uit een blade-batterij met een opslagcapaciteit van 60,4 kWh, goed voor een autonomie tot 427 km (WLTP-meetmethode). De topversie kan driefasig DC-laden met een vermogen van 11 kW en met een gelijkstroom snellader loopt het debiet op tot 88 kW. De basisversie laadt éénfasig (7,4 kW) en aan de snellader haalt hij een debiet tot 60 kW.