Burgemeester Knokke-Heist kondigt ontslag aan

Piet De Groote kondigt zijn ontslag aan als burgemeester van Knokke-Heist. In ‘De Tafel van Gert’ op Play4 zei hij dinsdagavond dat hij morgen/woensdag zijn ontslagbrief zal indienen en dat hij overweegt met een nieuwe partij te starten.

Knokke-Heist zit in een politieke crisis na een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging. Ex-schepen Kris Demeyere stapte zelf op omdat hij genoemd zou worden in die audit. Zaterdag bleek na een geheime stemming bij de lokale partij Gemeentebelangen dat burgemeester De Groote bij de verkiezingen volgend jaar geen lijsttrekker mag zijn.

In de talkshow ‘De Tafel van Gert’ kondigde De Groote aan dat hij ontslag neemt als burgemeester. De stemming over het lijsttrekkerschap noemde hij “een farce” en hij haalde uit naar de manier waarop de partij wordt geleid. “Ik dring al maanden aan op statuten en een reglement. Onze voorzitter is voorzitter geworden zonder dat daarover werd gestemd”, aldus De Groote.

De Groote werd burgemeester van Knokke-Heist na het overlijden van Leopold Lippens in 2021. “Hem durfde niemand tegenspreken. Bij mij is het iets losser”, aldus De Groote.