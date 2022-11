Burgemeester Baeyens behoudt vertrouwen na rumoerige vertrouwensstemming in Haaltert

In Haaltert behouden coalitiepartners CD&V en Vooruit het vertrouwen in N-VA-burgemeester Veerle Baeyens na een rumoerige zitting van de gemeenteraad.

De meerderheid stemde 14 keer voor het behoud van het vertrouwen, een uitgedunde oppositie van Vlaams Belang, Centrumlijst en Open & Liberaal vertegenwoordigde 9 stemmen.

Baeyens ligt onder vuur omdat ze haar ongenoegen liet blijken over een reeks parkeerboetes aan verkeerd geparkeerde partijgenoten tijdens een N-VA-eetfestijn begin oktober. In een communicatie aan de korpschef stuurde ze aan op aanpassingen in de verkeerscel van de lokale politie.

De drie politiebonden ACV, VSOA en NSPV spreken van machtsmisbruik. Ze hebben een stakingsaanzegging lopen en de agent in kwestie heeft klacht ingediend.