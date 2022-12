Buitenlandministers uit twaalf landen versterken druk op taliban

Na de VN-Veiligheidsraad hebben nu ook de Europese Unie en landen als de VS, Duitsland en Frankrijk de taliban opgeroepen om het werkverbod voor vrouwen bij ngo’s in Afghanistan onmiddellijk terug te draaien.

In een gemeenschappelijke verklaring van de buitenlandministers van twaalf landen, alsook van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken, klinkt het dat ze “diep bezorgd” zijn over het “harde en gevaarlijke bevel” van de militante islamisten. “We roepen de taliban op deze beslissing dringend te annuleren.”

Ook Australië, Canada, Zwitserland, Italië, Japan, Denemarken, Noorwegen, Nederland en Groot-Brittannië waren betrokken bij de door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde verklaring. Eerder had de VN-Veiligheidsraad de taliban opgeroepen om de vrouwenrechten in het land te respecteren. Zaterdag bevalen de taliban dat vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse ngo’s in Afghanistan niet langer naar hun werk mogen komen. Een paar dagen eerder hadden de islamisten met onmiddellijke ingang vrouwen verbannen uit de universiteiten.