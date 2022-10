Brusselse politie haalt op vraag van burgemeester Close kartonnen tenten van jonge asielzoekers weg

De Brusselse politie heeft woensdagochtend op bevel van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) kartonnen tenten waar jonge asielzoekers in slapen, laten wegnemen. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het kabinet van burgemeester Close bevestigt aan Belga. De tenten werden door humanitaire organisaties opgesteld, omdat er in de opvangcentra van Fedasil niet voldoende plaats is.

Een onaangename verrassing voor de 30-tal asielzoekers die woensdagochtend lagen te slapen aan de humanitaire hub aan de Havenlaan: de politie kwam langs om de 20-tal tenten op te ruimen. Burgerplatform BelRefugees merkt dat de stad Brussel zich bedreigd voelt door het tentenkamp, en vraagt nogmaals dat er federaal wordt ingegrepen.

‘We hadden gewaarschuwd. Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt een tentenkamp onvermijdelijk. De federale regering moet dringend haar standpunt herzien en noodoplossingen bieden om vrouwen, kinderen, mannen en gezinnen van de straat te halen’, stelt BelRefugees.

De stad Brussel doet al heel veel en reikt constant oplossingen en locaties aan die door personeel van Fedasil bemand kunnen worden om als opvang te worden gebruikt, klinkt op het kabinet van Brussels burgemeester Close. Door de tenten te laten opruimen, en dat ook te blijven doen, voert ook hij de druk op het federale niveau op om een structurele oplossing te vinden.

‘De burgemeester kan niet aanvaarden dat minderjarigen op straat slapen op zijn grondgebied. De mensen kregen wel de kans om hun spullen mee te nemen. Ze ruimden enkel op wat achterbleef’, verduidelijkt Carole Poncin, woordvoerster van burgemeester Close.