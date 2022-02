Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines viert vandaag/dinsdag haar twintigste verjaardag. Op 15 februari 2002 werd immers SN Brussels Airlines boven de doopvont gehouden, de opvolger van het in november 2001 failliet verklaarde Sabena.

Sabena kreeg eerst een doorstart via haar regionale dochter Delta Air Transport (DAT). Nadat de aandelen van DAT voor een symbolische euro waren verkocht aan SN Airholding, een consortium van een veertigtal investeerders, werd op 15 februari 2002 de naamswijziging in SN Brussels Airlines aangekondigd. Op de staart van de vliegtuigen prijkte nog altijd de gekende Sabena-S.

Dat veranderde pas na de fusie van SN Brussels Airlines en Virgin Express. Zij smolten samen tot Brussels Airlines, dat vanaf 25 maart 2007 officieel begon te vliegen. Daarbij hoorde ook het "b"-logo met de rode bollen dat tot eind 2021 in voege bleef. In september 2008 kondigde Lufthansa aan dat het voor 65 miljoen euro een belang van 45 procent ging nemen in SN Airholding. En sinds begin 2017 is Brussels Airlines volledig in handen van de Duitse groep.

Lufthansa wilde Brussels Airlines eerst integreren in lagekostenfiliaal Eurowings, wat tot grote onrust leidde bij het personeel, maar midden 2019 werd beslist dat Brussels Airlines toch op eigen benen zou blijven staan. Er werden wel besparingen geëist, die door de begin 2020 uitgebroken coronapandemie versneld moesten worden. De vloot kromp met bijna een derde, het personeelsbestand met een kwart.

Om de coronacrisis te kunnen overleven, kreeg Brussels Airlines ook 290 miljoen euro staatssteun, aangevuld met 170 miljoen euro van de moedergroep. Stilaan kruipt de maatschappij uit het dal. Zo werd er in het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds de coronacrisis operationele winst geboekt. De bladzijde werd ook symbolisch omgeslagen met een nieuw logo - negen rode bollen van verschillende grootte die een vierkant vormen.

