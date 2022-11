Britten krijgen dag vrijaf voor kroning van koning Charles III

De Britten krijgen naar aanleiding van de kroning van koning Charles III in mei, acht maanden na het overlijden van koningin Elizabeth II, een dagje vrijaf. Dat heeft de Britse regering zondag laten weten.

De feestdag zal worden gevierd op maandag 8 mei, twee dagen na de plechtigheid in Westminster Abbey, aldus Downing Street. “De kroning van een nieuwe monarch is een uniek moment voor ons land”, betoogt premier Rishi Sunak. Hij hoopt naar eigen zeggen dat het volk “hulde zal brengen aan koning Charles III door deel te nemen aan lokale en nationale evenementen” verspreid over het hele land.

Ook voor de kroning van koningin Elizabeth II op 2 juni 1953 werd een feestdag in het leven geroepen, net als voor haar begrafenis op 19 september jongstleden.