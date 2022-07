Britse volksgezondheidsdienst NHS kampt met grootste personeelstekort ooit

De Britse National Health Service (NHS) maakt de grootste personeelscrisis in zijn geschiedenis door, meldt een parlementscommissie in Londen. “De aanhoudende onderbezetting vormt een ernstig risico voor de veiligheid van het personeel en de patiënten, zowel in de gewone zorg als op de spoedeisende hulp”, stelt de commissie in een rapport over de Britse volksgezondheidsdienst.

In Engeland alleen al kampt de NHS met een tekort van 12.000 ziekenhuisartsen en meer dan 50.000 verpleegkundigen en verloskundigen, stellen de parlementsleden op basis van cijfers van de denktank Nuffield Trust. In april stonden bijna 6,5 ¿¿miljoen patiënten op de wachtlijst voor een ziekenhuisbehandeling: dat is een record. Het doel om binnen achttien weken behandeling aan te bieden is sinds 2016 niet gehaald.

Een overweldigende meerderheid van de medische professionals is van mening dat het met het huidige personeelsbestand niet lukt om de door de coronapandemie veroorzaakte achterstand weg te werken, klinkt het verder. De komende decennia zouden 475.000 extra mensen nodig zijn in de gezondheidssector en 490.000 in de zorg.

De regering heeft verzaakt resoluut op te treden. Er is een kleine vooruitgang geboekt bij de aanwerving van extra verpleegkundigen, maar de voormalige minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, gaf zelf toe dat de doelstelling om 6.000 extra huisartsen aan te werven – een belofte van het Conservatieve verkiezingsprogramma – niet gehaald zal worden.