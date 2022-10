Britse Royal Mint geeft munt uit voor honderdste verjaardag BBC

The Royal Mint, de Britse overheidsorganisatie die bevoegd is voor het slaan van muntstukken, heeft een herdenkingsmunt uitgegeven voor de BBC. De Britse openbare omroep viert volgende week zijn honderdste verjaardag.

De BBC werd op 18 oktober 1922 opgericht. Ter ere van die honderdste verjaardag brengt The Royal Mint nu een muntstuk uit met een nominale waarde van 50 pence. Op de ene kant van het muntstuk staat een wereldbol met radiogolven afgebeeld, samen met het BBC-motto: ‘Inform, Educate, Entertain’ (informeren, opleiden, amuseren).

Op de andere kant staat opvallend genoeg het profiel afgebeeld van de vorige maand overleden koningin Elizabeth II. De munt was al geslagen toen de queen stierf, zo verduidelijkt het Britse nieuwsagentschap PA. Om onnodige kosten te vermijden en uit ecologische overwegingen werd ervoor gekozen om geen nieuwe munten te slaan. De herdenkingsmunt kan via de website van The Royal Mint besteld worden voor 11 pond (ongeveer 12,50 euro).