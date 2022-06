Britse Conservatieven moeten twee zetels prijsgeven bij tussentijdse verkiezingen

Bij de tussentijdse verkiezingen van donderdag, in twee Britse kiesdistricten, hebben de Conservatieven van Boris Johnson zoals verwacht een symbolisch belangrijk verlies geleden. In 2019 konden de Tory’s Wakefield nog op Labour veroveren, maar nu stuurt de regio opnieuw een Labour-politicus naar Londen. Tiverton and Honiton geldt als een conservatief bolwerk, maar daar komt een einde aan met de verkiezing van een LibDem. Dit nieuwe verlies voor de tory’s kan binnen de partij de positie van premier Johnson doen wankelen.

De verkiezingen van donderdag kwamen er nadat de twee Conservatieve verkozenen hun zetel moesten opgeven: Imran Ahmad Khan werd veroordeeld voor kindermisbruik en Neil Parish werd betrapt op het kijken naar porno in het parlement.

Begin deze maand kreeg Boris Johnson nog te maken met een motie van wantrouwen van zijn parlementsleden. Maar liefst 41 procent van hen gaf aan dat ze de premier niet langer vertrouwen. Na afloop beklemtoonde Johnson zelf dat hij vooral verder wil doen om de problemen van het land aan te pakken.

Johnson is dezer dagen in Rwanda, waar een top van het Commonwealth plaatsvindt. Vandaar liet hij al weten dat het ‘gek’ zou zijn om op te stappen omdat zijn partij twee zetels verliest.