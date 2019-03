Brits parlement veegt No Deal-brexit voorgoed van tafel

Het Britse parlement heeft zich woensdagavond met een erg nipte meerderheid, van 312 stemmen tegen 308, tegen een 'no deal'-brexit in alle omstandigheden uitgesproken. Het Lagerhuis keurde een amendement goed dat verder gaat dan de regeringsmotie waarover later nog wordt gestemd.

De motie van de regering-May zegt dat een brexit zonder onderhandeld akkoord met de EU 'op 29 maart' moet worden uitgesloten.

Het nu goedgekeurde amendement zegt echter dat een 'no deal'-brexit nooit een optie mag zijn, in geen enkele omstandigheid.