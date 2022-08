Bondcars onder de hamer

Wie graag een onvervalste Bond-auto bezit, kan bieden op de Land Rover Defender uit de film No Time to Die. De terreinwagen wordt geveild bij Christie’s en de opbrengsten gaan naar een goed doel.

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de James Bond-films wordt er een liefdadigheidsveiling opgezet. De opbrengsten gaan naar het Britse Rode Kruis. De verkoop zal plaatsvinden op 28 september bij Christie’s in London. Kandidaat-bieders kunnen uitsluitend deelnemen op uitnodiging, maar iedereen kan vooraf de wagens bekijken bij het hoofdkwartier van Christie’s.

Origineel exemplaar

Op de veiling zullen twee exemplaren worden aangeboden van de Defender 110 en gaat ook een Range Rover Sport SVR uit dezelfde film onder de hamer. Een van de Defenders die worden geveild, is het originele exemplaar dat werd ingezet voor de terreinstunts in de prent No Time to Die. De wagen draagt overigens het chassisnummer 007 en het gaat om één van de tien exemplaren die bij de opnames van de film zijn gebruikt.

De Defender 110 werd ook voorgereden bij de promotie van de film. Het veilinghuis verwacht dat dit model tussen de 200.000 en 350.000 euro zal opbrengen.

Vierde veiling

De originele Defender die in de film figureerde, wordt het paradepaardje van de verkoop, maar in totaal zullen er 25 objecten worden verkocht in deze 007-verkoop. Er zullen eveneens twee Jaguar XF-modellen worden aangeboden die kort in de film te zien zijn. Er zijn blijkbaar heel wat liefhebbers van de Bond-films die flink wat geld veil hebben voor dergelijke hebbedingen.

Christie’s organiseerde in het verleden al drie keer een vergelijkbare veiling en telkens ging de opbrengst naar een goed doel. Deze veilingen brachten samen al meer dan zes miljoen euro op. Geïnteresseerden kunnen de catalogus met de verschillende objecten nu al online bestellen via Christie’s.