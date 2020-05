Vandaag/maandag weet Bart Moeyaert of hij een jaar na het winnen van de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' ook aan de haal gaat met de Hans Christian Andersen Award, nog zo'n prestigieuze prijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Vandaag/maandag weet Bart Moeyaert of hij een jaar na het winnen van de Astrid Lindgren Memorial Award, ook wel de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' genoemd, ook aan de haal gaat met de Hans Christian Andersen Award, nog zo'n prestigieuze prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. De International Board on Books for Young People (IBBY) bekroont om de twee jaar één nog levende auteur, en één nog levende illustrator. De prijs bekroont het volledige oeuvre van de schrijver of illustrator in kwestie.

De bekendmaking van de laureaten gebeurt traditioneel tijdens een persconferentie op de Bologna Children's Book Fair. Die moest normaal plaatsvinden op maandag 30 maart, maar de coronacrisis, die bovendien Italië enorm hard trof, gooide roet in het eten, en dus werd de boekenbeurs verplaatst naar 4 tot 7 mei. Intussen heeft COVID-19 de wereld nog altijd in een wurggreep, en kent de Children's Book Fair een digitale editie. De persconferentie om 14.30 uur is een virtuele persconferentie.

Na 2002 en 2012 is het al de derde keer dat Bart Moeyaert de shortlist haalt voor de Hans Christian Andersen Award, vernoemd naar de Deense schrijver en dichter bekend van sprookjes zoals 'De prinses op de erwt', 'De kleine zeemeermin' en 'Het meisje met de zwavelstokjes'. Onze landgenoot moet het opnemen tegen Maria Cristina Ramos uit Argentinië, Marie-Aude Murail uit Frankrijk, Farhad Hassanzadeh uit Iran, Peter Svetina uit Slovenië en Jacqueline Woodson uit de Verenigde Staten.

Shortlist

Ook op de shortlist van de illustratoren prijken zes namen: Isabelle Arsenault uit Canada, Seizo Tashima uit Japan, Sylvia Weve uit Nederland, Iwona Chmielewska uit Polen, Elena Odriozola uit Spanje en Albertine uit Zwitserland. De jury kijkt bij de selectie van de genomineerden naar 'de esthetische en literaire kwaliteiten van het verhaal en de illustraties.' De makers moeten dingen ook kunnen benaderen 'vanuit het standpunt van kinderen', en in staat zijn om 'de kinderlijke nieuwsgierigheid en verbeelding te prikkelen.' De winnaars krijgen een gouden medaille waarop Hans Christian Andersen staat afgebeeld.

De 55-jarige Moeyaert won begin april 2019 de Astrid Lindgren Memorial Award, een prijs ter ere van de Zweedse schrijfster van 'Pippi Langkous' en 'Michiel van de Hazelhoeve' en goed voor een bedrag van zo'n 480.000 euro. Moeyaerts verfrissende werk bewijst dat kinder- en jeugdboeken een vanzelfsprekende plek verdienen in de wereldliteratuur, aldus de jury in haar motivatie toen. Zijn 'muzikale taal zit vol onderdrukte emotie en onuitgesproken wensen', luidde het.

Vandaag/maandag weet Bart Moeyaert of hij een jaar na het winnen van de Astrid Lindgren Memorial Award, ook wel de 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' genoemd, ook aan de haal gaat met de Hans Christian Andersen Award, nog zo'n prestigieuze prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. De International Board on Books for Young People (IBBY) bekroont om de twee jaar één nog levende auteur, en één nog levende illustrator. De prijs bekroont het volledige oeuvre van de schrijver of illustrator in kwestie.De bekendmaking van de laureaten gebeurt traditioneel tijdens een persconferentie op de Bologna Children's Book Fair. Die moest normaal plaatsvinden op maandag 30 maart, maar de coronacrisis, die bovendien Italië enorm hard trof, gooide roet in het eten, en dus werd de boekenbeurs verplaatst naar 4 tot 7 mei. Intussen heeft COVID-19 de wereld nog altijd in een wurggreep, en kent de Children's Book Fair een digitale editie. De persconferentie om 14.30 uur is een virtuele persconferentie. Na 2002 en 2012 is het al de derde keer dat Bart Moeyaert de shortlist haalt voor de Hans Christian Andersen Award, vernoemd naar de Deense schrijver en dichter bekend van sprookjes zoals 'De prinses op de erwt', 'De kleine zeemeermin' en 'Het meisje met de zwavelstokjes'. Onze landgenoot moet het opnemen tegen Maria Cristina Ramos uit Argentinië, Marie-Aude Murail uit Frankrijk, Farhad Hassanzadeh uit Iran, Peter Svetina uit Slovenië en Jacqueline Woodson uit de Verenigde Staten. ShortlistOok op de shortlist van de illustratoren prijken zes namen: Isabelle Arsenault uit Canada, Seizo Tashima uit Japan, Sylvia Weve uit Nederland, Iwona Chmielewska uit Polen, Elena Odriozola uit Spanje en Albertine uit Zwitserland. De jury kijkt bij de selectie van de genomineerden naar 'de esthetische en literaire kwaliteiten van het verhaal en de illustraties.' De makers moeten dingen ook kunnen benaderen 'vanuit het standpunt van kinderen', en in staat zijn om 'de kinderlijke nieuwsgierigheid en verbeelding te prikkelen.' De winnaars krijgen een gouden medaille waarop Hans Christian Andersen staat afgebeeld. De 55-jarige Moeyaert won begin april 2019 de Astrid Lindgren Memorial Award, een prijs ter ere van de Zweedse schrijfster van 'Pippi Langkous' en 'Michiel van de Hazelhoeve' en goed voor een bedrag van zo'n 480.000 euro. Moeyaerts verfrissende werk bewijst dat kinder- en jeugdboeken een vanzelfsprekende plek verdienen in de wereldliteratuur, aldus de jury in haar motivatie toen. Zijn 'muzikale taal zit vol onderdrukte emotie en onuitgesproken wensen', luidde het.