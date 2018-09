Vijf boeken maken kans op de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek

In het radioprogramma 'Vroege Vogels' is de shortlist voor de Jan Wolkers Prijs, de prijs voor het beste Nederlandse natuurboek, bekendgemaakt. Er zijn meer dan honderd veldgidsen, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken en romans ingezonden, allemaal verschenen tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018.

De jury, waarin ook Wolkers' vrouw Karina, spreekt van een uitzonderlijk goed jaar voor het natuurboek. 'We hadden met gemak een shortlist van wel tien boeken kunnen maken. Maar dat is luxeleed. Met deze shortlist hebben we het neusje van de zalm te pakken in de Nederlandse natuurschrijverij.'

De vijf boeken die nog in de race zijn: 'Binnenstebinnen' (Jan Paul Schutten en Arie van 't Riet), 'Darwin in de stad' (Menno Schilthuizen), 'De Meerkoet' (Remco Daalder), 'Rotgrond bestaat niet' (Gerbrand Bakker) en 'Wieren' (Miek Zwamborn).

De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De prijs is vernoemd naar schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers. De winnaar wordt zondag 21 oktober bekendgemaakt.