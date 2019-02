Vier Vlaamse schrijvers op de longlist voor de Libris Literatuur Prijs

De eerste stap naar Libris-winst is gezet. De jury van de prestigieuze literatuurprijs heeft de longlist met 18 kandidaten bekendgemaakt. Onder hen zijn er amper vier Vlaamse schrijvers. Niet dat er een noodzakelijk verband is, maar ook de vijfkoppige jury telt slechts één Vlaming: directeur Sigrid Bousset van het Huis van Herman Teirlinck. De longlist wordt op 18 maart omgezet in een shortlist met zes overblijvers. Op 6 mei weten we wie met de Libris Literatuur Prijs 2019 gaat lopen.

De vier Vlaamse schrijvers zijn Johan de Boose ('Het vloekhout'), Charles Ducal ('Kroniek van een verzonnen leven'), Peter Terrin ('Patricia') en Peter Verhelst ('Voor het vergeten'). De meest ronkende namen onder de Nederlandse genomineerden zijn Ilja Leonard Pfeijffer ('Grand Hotel Europa'), Arnon Grunberg ('Goede Mannen') en Joke van Leeuwen ('Hier'). Pfeijffer en Grunberg hebben de Libris al eens gewonnen, respectievelijk in 2014 (met 'La Superba') en 2007 (met 'Tirza'). De literatuurprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1994.

De andere genomineerden zijn Jan van Aken ('De ommegang'), Reggie Baay ('Het kind met de Japanse ogen'), Rob van Essen ('De goede zoon'), Esther Gerritsen ('De trooster'), Bregje Hofstede ('Drift'), Peter Middendorp ('Jij bent van mij'), Marente de Moor ('Foon'), Nina Polak ('Gebrek is een groot woord'), Marieke Lucas Rijneveld ('De avond is ongemak'), Jaap Robben ('Zomervacht') en Gerwin van der Werf ('Een onbarmhartig pad').

Start een leesclub

Onder de achttien genomineerden zijn vijf vrouwen, allen Nederlandse. Tezamen met het publiceren van haar longlist, lanceerde de organisatie de webstek Start jouw leesclub om nog meer mensen te interesseren voor de gekozen boeken en hen te enthousiasmeren om die te gaan lezen. Lezers die zich opgeven op de site, maken kans op prijzen door een leesclub van minimaal twee personen te vormen rond één van de boeken. Onder de prijzen: het bijwonen van de prijsuitreiking tijdens het besloten galadiner, met een overnachting in het Amstel Hotel in Amsterdam. Om de campagne van de leesclubs te promoten, worden zes ambassadeurs aangesteld. Eentje van hen is al bekend: voormalig Libris Prijswinnaar (in 2002 met 'De Langverwachte) 'en juryvoorzitter Abdelkader Benali.

De Libris Literatuur Prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar, die 50.000 euro ontvangt. Voorzitter van de jury dit jaar is gewezen Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Zij maakt de winnaar bekend op 6 mei, live in het programma 'Nieuwsuur' op NPO2.

Vorig jaar ging de hoofdvogel naar 'Wees onzichtbaar' van Murat Isik. De vooralsnog laatste Vlaamse winst dateert al van 2011, toen 'De maagd Marino' van Yves Petry werd bekroond.