Vier aanraders om de lockdown (light) verder door te komen.

1. Chatter

Patrick Radden Keefe De verrassendste podcast van de lockdown ging over Wind of Change van de eighties rockband Scorpions, een nummer over het einde van het communisme. Amerikaans journalist Patrick Radden Keefe zocht uit of de tekst door de CIA werd aangeleverd. In 2005 debuteerde Keefe met Chatter: Hoe iedereen wereldwijd wordt afgeluisterd, een helder boek over het onderscheppen van elektronische communicatie. Keefe schreef het acht jaar voor NSA-klokkenluider Edward Snowden uit de biecht klapte, maar elke letter is nog actueel. Uitgegeven door Balans, 319 blz. Franz Kafka Het nietige individu versus een totalitair staatsapparaat. In zijn roman creëert Kafka een dystopisch universum, onheilspellender nog dan de Big Brotherdictatuur van George Orwells 1984.Uitgegeven door Salamander, 438 blz. Oliver Bullough Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals. Zo luidt de ondertitel van Bulloughs journalistieke odyssee in de wereld van superjachten, privéjets, luxeappartementen en belastingparadijzen. Of waarom overheden aan superrijken gerust een coronacrisisbelasting kunnen opleggen. Uitgegeven door Thomas Rap, 413 blz. Günter Wallraff Racisme was ook een thema toen de Duitse onderzoeksjournalist Günter Wallraff in 1985 vermomd als Turkse gastarbeider smerige baantjes aanvaardde in Duitse gasfabrieken en hoogovens. Zijn onthullende boek daarover, Ik, Ali, bracht talloze wantoestanden aan het licht en ging liefst 10 miljoen keer over de toonbank. Het deed me dromen van een baan als journalist. Uitgegeven door Ambo, 363 blz.