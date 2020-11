VI.BE, het aanspreekpunt voor de muzieksector en de muziekartiest, lanceerde Music is the Answer, een boek dat bulkt van de tips om van elke gemeente een podium voor nieuw talent te maken. Elisabeth Severino Fernandes, bezielster van Mama's Open Mic, leidde de digitale boekpresentatie.

Stijn Meuris vertelde tijdens die presentatie hoe een geschiedenisleraar met een punkkapsel en een rockgroepje hem als zestienjarige deed besluiten om van de muziek zijn leven te maken. Ontmoette u als puber ook zo'n figuur? Elisabeth Severino Fernandes: De dichter Amir Sulaiman. Dat gebeurde toen ik 25 was. Tot dan was ik een slaapkamerpoëet. (lacht) Als puber las ik veel en pende ik alles vol kleine gedichten. Tot ik Sulaiman ontmoette, wist ik niet precies wat ik deed. Mijn gedichten waren te weinig 'dichterlijk' om echt te aarden op papier. Ze waren ook niet ritmisch genoeg om tot songs uit te groeien. Tijdens Sulaimans vierdaagse workshop in Antwerpen besefte ik plots wat ik was: een slamdichter! Sulaiman herhaalde vier dagen lang dat we ons eigen podium moesten creëren als er geen podium was voor slamdichters. Zo legde hij de basis van wat in 2011 Mama's Open Mic werd: een organisatie die jonge woordkunstenaars maandelijks een podium geeft. Wie gaf Mama's Open Mic het nodige duwtje in de rug? Severino Fernandes: Slamdichter Samira Saleh reeg de afgelopen jaren de prijzen aan elkaar en is nu een gevestigde waarde. Hind Eljadid werd de huisdichter van Kunstencentrum Vooruit in Gent. En Avery Bertrand Iradukunda deed zowat aan elke sessie mee met een tekst. Intussen werd hij door Dalilla Hermans uitgenodigd om mee te werken aan haar boek AfroLit (2020). Dat zijn nog maar een paar namen. Gewoon een podium krijgen en horen dat je talent hebt, is voor zo veel jongeren cruciaal om weer in zichzelf te geloven. Het verandert hun leven. Daarom wilde ik de boekpresentatie van Music is the Answer graag hosten. Deze inspiratiegids stimuleert lokale overheden om muzikanten en organisatoren kansen te geven. In het boek worden ook 'inspirerende initiatieven' opgesomd van lokale besturen of cultuurcentra. Een ervan is Het Lom Gods, een compilatie-cd met muziek van artiesten uit Lommel. Koestert u ook zulke plannen? Severino Fernandes: Zeker weten. We willen een boek maken met de meest nazinderende bijdragen uit de afgelopen tien jaar Mama's Open Mic. Met een QR-code erbij die de lezer met zijn smartphone kan scannen zodat er ook een soundtrack bij afspeelt. Dan zijn slamboeken bijzonder fijne boeken. 'Wat betekent muziek voor jou?' vroeg u als binnenkomer aan het publiek. Beantwoord die vraag zelf eens. Severino Fernandes: Vibes! In het meervoud. Omdat muziek niet alleen een vibe kan creëren maar je ook doet viben, bewegen. Weet u welke song mij door de eerste lockdown sleurde? Do It van Missy Elliott. Zoek het op en zet het lekker luid. U zult begrijpen waarom net dat nummer ervoor zorgde dat ik niet in een depressie ben getuimeld, waarom ik vol enthousiasme mijn huis kon dweilen, mijn mailbox aanpakte en ideeën bedacht voor coronaproof sessies van Mama's Open Mic. Wat is de impact van Music is the Answer op Mama's Open Mic? Severino Fernandes: Dit boek kan vooral veel veranderen voor de deelnemers aan Mama's Open Mic. Door lokale besturen een praktisch pakket in handen te geven, vergroten de podiumkansen van onze kunstenaars. De MIA's zijn in zicht! (lacht)