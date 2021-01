Het is de laatste donderdag van januari en dat betekent dat het net als de voorbije jaren Gedichtendag is. Meteen betekent dit ook de aftrap van de Poëzieweek in België en Nederland, onder het thema 'Samen'.

Een week lang brengen bibliotheken, scholen en boekhandels poëzie voor het voetlicht. Ze vieren het 'samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven', klinkt het op de website van de Poëzieweek. 'Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmelten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie.'

Een gevarieerd aanbod staat op het programma, gaande van gedichtenwedstrijden tot poëziewandelingen en -workshops. Het Poëziegeschenk dit jaar, dat verkrijgbaar is in de deelnemende boekhandels, is in overeenstemming met het centrale thema een samenwerking van het Belgisch-Nederlandse duo Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi. Het VRT-boekenplatform LangZullenWeLezen voert Maud Vanhauwaert ook op in 'Dichter met Maud', een reeks filmpjes die in de loop van Poëzieweek zullen gedeeld worden. De gewezen Antwerpse stadsdichter brengt daarbij mensen bij elkaar die lange tijd gescheiden waren, met gedichten en mooie woorden.

De aftrap van de Poëzieweek vond woensdagavond al plaats, aan de vooravond van de Gedichtendag, onder de noemer 'Samen Al t'hope'. Vanuit de Arenberg in Antwerpen las een verzameling dichters voor, ook al konden ze door de coronamaatregelen het podium niet delen. Andere dichters brachten een videoboodschap. De feestelijke opening, een organisatie van het Poëziecentrum, Antwerpen Boekenstad en Arenberg, was online te volgen.

De Poëzieweek, die gecoördineerd wordt door het Poëziecentrum, duurt nog tot en met woensdag 3 februari. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van de Poëzieweek.

