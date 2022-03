Uitgeverij Ambo Anthos haalt het controversiële boek 'Het verraad van Anne Frank' uit de handel.

Dat meldt de Nederlandse uitgeverij dinsdagavond nadat historici eerder op de avond een vernietigenende analyse hadden voorgesteld over het onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Dat onderzoek wordt beschreven in het boek.

'Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is', meldt de uitgeverij. Ambo Anthos roept de boekhandel op om de boeken die zij nog in voorraad hebben, terug te sturen. De uitgeverij biedt ook 'oprechte verontschuldigingen' aan mensen aan die door de inhoud van het boek gegriefd zijn.

Na eerdere kritiek werd het boek uitgebracht met een inlegvel waarin stond dat de conclusies 'onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal', en waarin de uitgeverij zich verontschuldigde tegenover de familie van de beschuldigde van het verraad, een rijke Joodse notaris.

'Amateuristisch'

In het boek schrijft een onderzoeksteam dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Over de publicatie was veel ophef. Volgens diverse historici en (Joodse) organisaties zou de stelling te veel op aannames berusten.

Een groep historici deed een analyse en noemde het onderzoek dinsdagavond 'amateuristisch'. Het zou zijn gebaseerd op foutief brongebruik, vooronderstellingen die voor waar zijn aangenomen en tunnelvisie.

De kleindochter van de Joodse notaris Arnold van den Bergh, Mirjam de Gorter, doet nu een dringende oproep het boek wereldwijd uit de handel te halen. Ze vroeg de Amerikaanse uitgever HarperCollins Publishers, die de wereldrechten bezit, en alle andere uitgevers die erbij betrokken zijn het boek terug te halen. Ze zei 'heel blij' te zijn dat de Nederlandse uitgever Ambo Anthos hiertoe al heeft besloten.

