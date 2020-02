De longlist voor de Libris Literatuur Prijs bevat dit jaar de namen van twee Belgische schrijvers, Saskia De Coster en Elvis Peeters.

In totaal zijn achttien schrijvers genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Voor de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar ligt een geldbedrag klaar van 50.000 euro.

De jury onder leiding van Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie in Leiden, selecteerde de achttien boeken uit bijna tweehonderd titels. Op 2 maart wordt bekend welke zes er op de shortlist komen en op 11 mei wordt de winnaar bekendgemaakt in Amsterdam. Vorig jaar won 'De goede zoon' van Rob van Essen.

Saskia De Coster maakt kans op de Libris Literatuurprijs met 'Nachtouders', Elvis Peeters met 'De ommelanden'. Ook Wessel te Gussinklo en Peter Buwalda, die met respectievelijk 'De hoogstapelaar' en 'Otmars zonen' al de Bookspot Literatuurprijzen 2019 wonnen, staan op de longlist.

Andere genomineerden zijn Hanna Bervoets ('Welkom in het Rijk der zieken'), Anjet Daanje ('De herinnerde soldaat'), Stephan Enter ('Pastorale'), Ronald Giphart ('Alle tijd'), Oek de Jong ('Zwarte schuur'), Sander Kollaard ('Uit het leven van een hond'), Thomas van der Meer ('Welkom bij de club'), Dido Michielsen ('Lichter dan ik'), Anne Moraal ('Honden huilen niet'), Astrid H. Roemer ('Gebroken Wit'), Marijke Schermer ('Liefde, als dat het is'), M.M. Schoenmakers ('De vlucht van Gilles Speksneijder'), Manon Uphoff ('Vallen is als vliegen') en Nina Weijers ('Kamers Antikamers').

