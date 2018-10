'Toen Was er nog Maar Eén' van Jan Van der Cruysse: Geen singsing voor Bling Bling 3

Hoe kun je in hemelsnaam een trilogie van pakweg vijftienhonderd bladzijden (zo lang als het kapittel van Anders Breivik ter verantwoording van zijn massamoord) afsluiten zonder het kompas kwijt te raken in de 94 personages die een rol spelen in het Bling Bling epos? Jan Van der Cruysse kan het, beter dan Dostojevski in De Idioot. Van de Cruysse heeft geen drie, geen vier, maar en paar dozijn ballen in de lucht, en verbazingwekkend genoeg laat hij er geen enkele vallen.

...