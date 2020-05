De thriller 'Het Geheugenspel' van het Britse schrijversduo Nicci French wordt bewerkt tot Nederlandse bioscoopfilm.

De film zal na de bioscooprelease ook als driedelige miniserie op televisie worden uitgebracht. Dat hebben distributeur Dutch FilmWorks en producent EndemolShine Scripted maandag bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat dit het begin is van een langlopende samenwerking met de schrijvers. In de komende jaren zullen meerdere titels van Nicci French in Nederland worden bewerkt voor film en tv. De cast en regisseur van 'Het Geheugenspel' worden later bekendgemaakt.

Wie vermoordde Natalie?

Het boek draait om de vondst van het lichaam van de 16-jarige Natalie, die jaren vermist was. De ontdekking maakt een eind aan de angstige vermoedens van de familie, maar werpt ook de vraag op wie Natalie om het leven heeft gebracht. Van deze roman, waarmee het duo in 1997 debuteerde, zijn in Nederland meer dan 340.000 exemplaren verkocht. In de filmversie speelt het verhaal zich in Nederland af.

Het Britse echtpaar Sean French en Nicci Gerrard vormt samen het succesvolle schrijverskoppel Nicci French. Tussen 1997 en 2010 schreef het echtpaar minstens een thriller per jaar. Het duo is in Nederland populair; er werden hier al meer dan 6 miljoen boeken van hun hand verkocht.

De film zal na de bioscooprelease ook als driedelige miniserie op televisie worden uitgebracht. Dat hebben distributeur Dutch FilmWorks en producent EndemolShine Scripted maandag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat dit het begin is van een langlopende samenwerking met de schrijvers. In de komende jaren zullen meerdere titels van Nicci French in Nederland worden bewerkt voor film en tv. De cast en regisseur van 'Het Geheugenspel' worden later bekendgemaakt. Wie vermoordde Natalie?Het boek draait om de vondst van het lichaam van de 16-jarige Natalie, die jaren vermist was. De ontdekking maakt een eind aan de angstige vermoedens van de familie, maar werpt ook de vraag op wie Natalie om het leven heeft gebracht. Van deze roman, waarmee het duo in 1997 debuteerde, zijn in Nederland meer dan 340.000 exemplaren verkocht. In de filmversie speelt het verhaal zich in Nederland af. Het Britse echtpaar Sean French en Nicci Gerrard vormt samen het succesvolle schrijverskoppel Nicci French. Tussen 1997 en 2010 schreef het echtpaar minstens een thriller per jaar. Het duo is in Nederland populair; er werden hier al meer dan 6 miljoen boeken van hun hand verkocht.