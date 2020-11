Ter ere van het Feest van het Boek, tippen Knackredacteuren-met-een-bibliografie voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour. Vandaag: wetenschapsjournalist Dirk Draulans, wiens boek 'Beestenboel bis' nu in de rekken ligt.

In volle coronacrisis eist het boek zijn plek op: de boekenbeurs gaat gewoon door - zij het zonder publiek en in een digitale versie, te volgen op vrt.nu/boekenmarathon - en in de betere boekenwinkel regent het parallelle acties, zoals in Standaard Boekhandel, waar ze nog tot 11 november dagelijks het Feest van het Boek vieren. Knackredacteuren-met-een-bibliografie tippen voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour.

Vandaag: wetenschapsjournalist Dirk Draulans, wiens boek 'Beestenboel bis' nu in de rekken ligt.

Achilles Cools - De Liereman (Uitgeverij Atlanta, 323 pagina's)

Kunstenaar en natuurliefhebber Cools gebruikt het Kempense natuurreservaat De Liereman als metafoor voor de strijd tegen veronachtzaming en verloedering. Het is een mooi uitgewerkte roman.

Barbara Rottiers - De H van Humboldt (Uitgeverij Van Halewyck, 96 pagina's)

Een rijk geïllustreerd boek voor jong (en oud) over de wilde avonturen van de - onterecht - bijna vergeten Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt. De man kan als de grondlegger van de ecologie worden beschouwd.

Begijn Le Bleu - Fwiet! Fwiet! (Uitgeverij Sterck & De Vreese, 240 pagina's)

Standupcomedian en tv-figuur Le Bleu raakte helemaal in de ban van het vogelkijken. Hij vertaalde zijn passie in leuke vogelverhaaltjes, zowel in schrift als in de gelijknamige podcast.

Kris Struyf - Ooievaars Zonder Grenzen (Witsand Uitgevers, 367 pagina's)

Bioloog Struyf ligt aan de basis van de ooievaarsprojecten van de zoo van Planckendael en het Zwin. Hij beschrijft in detail zijn wedervaren én dat van de ooievaars. Van Vlaanderen naar Afrika en weer terug.

