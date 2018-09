Stefan Hertmans en Stefan Brijs maken kans op prestigieuze Franse Femina-prijs

In totaal werden 14 Franse en 14 buitenlandse romans geselecteerd door de jury, die enkel uit vrouwen bestaat. De prijs wordt op 5 november uitgereikt.

Stefan Brijs werd genomineerd voor de Prix Femina Etranger met de vertaling van zijn roman 'Maan en Zon' ('Taxi Curaçao'), over drie generaties Curaçaoërs die ieder hun eigen manier hebben om met de problematiek van hun tijd om te gaan. Hij was in 2015 ook al genomineerd voor de prijs. Hertmans maakt kans met de vertaling van 'Le coeur converti' ('De bekeerlinge'), waarin de auteur de sporen volgt van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen.

Andere auteurs op de lijst voor de Femina Etranger zijn onder meer de Italiaan Marco Bolzano, de Hongaar György Dragoman, de Amerikaanse Vivian Gornick, de Nigeriaan Abubakar Adam Ibrahim en de IJslander Jon Kalman Stefansson. Veertien Franse boeken, van onder meer Philippe Lançon, Emmanuelle Bayamack-Tam en David Diop maken bovendien kans op de Femina-prijs.

Vrouwelijke jury

Op 5 en 24 oktober worden mogelijk nog genomineerden bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt op 5 november plaats.

De Femina wordt jaarlijks uitgereikt door een volledig vrouwelijke jury. De prijs werd oorspronkelijk opgericht om een tegenwicht te bieden aan de Prix Goncourt, die steevast door mannen werd gewonnen.

Vorig jaar won Philippe Jaenada de Prix Femina voor 'La serpe'. De Femina Etranger ging naar de Amerikaan John Edgar Wideman, voor zijn boek 'Writing to Save a Life: The Louis Till File' ('Ecrire pour sauver une vie, le dossier Louis Till').