De stad Antwerpen en Google hebben afgesproken om de komende jaren meer dan 100.000 oude boeken te digitaliseren én vrij toegankelijk te maken.

De stad Antwerpen en internetgigant Google hebben een samenwerkingsakkoord gesloten om de komende jaren meer dan 100.000 boeken uit de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus te digitaliseren én vrij toegankelijk te maken. Op de boeken rust geen auteursrecht meer en de beide partners willen met de digitalisering een boost geven aan wetenschappelijk onderzoek rond de zeldzame oude drukwerken.

Antwerpen is na de Gentse Universiteitsbibliotheek de tweede Vlaamse partner waarmee Google samenwerkt om op grote schaal publicaties zonder auteursrecht te digitaliseren. 'Google Books werd 15 jaar geleden gelanceerd, met de ambitie om alle boeken van de hele wereld voor iedereen digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken', zegt Ben Bunnell, manager van het Google Books project. 'We zijn blij dat de stad Antwerpen deze ambitie ondersteunt. Deze samenwerking voegt een ongelooflijk rijke collectie uit het Nederlandse taalgebied toe aan ons corpus.'

Zeldzame Europese drukken

85.000 van de werken die worden gedigitaliseerd zijn afkomstig uit de Erfgoedbibliotheek. Iets meer dan de helft werd in ons land gedrukt, de rest voornamelijk in Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het Museum Plantin-Moretus levert 22.500 boeken, zowel eeuwenoude drukken van de uitgeverij van de drukkersfamilies Plantin en Moretus als zeldzame Europese drukken van voor 1894.

'De ingescande boeken zullen full-text doorzoekbaar zijn', zegt directeur Iris Kockelbergh van het Museum Plantin-Moretus. 'Onderzoekers kunnen ze dus gemakkelijk, snel en gericht doorzoeken. Hiermee realiseren we een grote inhaalbeweging in de digitalisering van onze collectie, één van onze belangrijke beleidspunten.'

In september zullen de eerste 5.000 geselecteerde boeken Antwerpen verlaten in beveiligde transporten en naar het Europese digitaliseringscentrum van Google worden overgebracht. Verwacht wordt dat het project zeker drie jaar zal duren.

