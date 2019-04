Spaanse schrijver Rafael Sanchez Ferlosio overleden

De meermaals bekroonde Spaanse auteur Rafael Sanchez Ferlosio is op 91-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt.

De romanschrijver, essayist, dichter en columnist Rafael Sanchez Ferlosio stierf in Madrid, meldt zijn familie.

In 1955 won Ferlosio de Spaanse literatuurprijs Premio Nadal, met zijn roman 'El Jarama'. In 2004 won hij de Cervantesprijs, de belangrijkste literaire onderscheiding in de Spaanstalige wereld. 'We hebben een van onze beste schrijvers verloren, maar ook een vrije geest die ons verlichtte met zijn kritisch denken en zijn vermogen om alles in vraag te stellen', zo reageerde de Spaanse premier Pedro Sanchez op Twitter.

Sanchez Ferlosio werd geboren op 4 december 1927, als zoon van de Spaanse auteur Rafael Sanchez Mazas en de Italiaanse Liliana Ferlosio. Tussen 1953 en 1970 was hij zelf getrouwd met de Spaanse schrijfster Carmen Martin Gaite (1925-2000).