Bart Moeyaert is auteur. Hij is genomineerd voor de prestigieuze Hans Christian Andersen Award. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 34 minuten en 11 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?Het is een terugkerend beeld: Donald Trump geeft ergens een speech of wat daarvoor doorgaat, en op de achtergrond zie je een tribune vol mensen met zelfgenoegzame koppen. 'We luisteren niet, maar wat zijn we blij dat we hier zijn', dat soort blik. Dat blije van die mensen vind ik hallucinant. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Met anderen probeer ik om te gaan zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat is geen idee en geen voorstel, het lijkt me gewoon logisch. Wat is uw grootste prestatie?Ik denk nooit in termen van presteren. Wat is uw grootste mislukking?Een paar jaar huwelijk. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?Ja. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?De lange tafel bij ons thuis, met alle broers en mijn vader en mijn moeder eraan. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Ik sorteer, laat vaker dan vroeger de auto staan, ga bewust om met energie. In de nieuwe tuin ben ik volledig aan het permaculturen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Ik ben blij dat ik dat niet meer weet. Het betekent dat ik er goed mee omga. Praat u weleens tegen uw huisdier?Toen Echo nog leefde, praatte ik met haar. De hond kon al eens zuchten alsof ze me begreep. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Dat ik ben gaan studeren wat mijn vader wilde dat ik ging studeren. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?Het schijnt dat ook de jaren tachtig helemaal terug zijn. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd?Je moet dansen op mijn graf van Aidan Chambers heeft mijn coming-out op mijn twintigste met een jaar versneld. Waarover zou u meer willen weten?Sociologie. Waarom we met elkaar doen wat we doen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Ik heb daar geen rekenmachine voor. Iets geven wat kan worden verkocht, iets per opbod helpen verkopen, ergens optreden. Wat vindt u het moeilijkst aan de liefde?Ik heb ontdekt dat de liefde gemakkelijker wordt als je niet voortdurend denkt dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Niks is dodelijker dan denken dat je niet aan de verwachtingen voldoet. Vindt u seks overschat?Nee, en ook niet onderschat. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?Mijn vader is verleden jaar overleden. Mijn demente moeder bezoek ik regelmatig. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Op mijn nuchtere maag drink ik vers citroensap met lauw water. Dat is een goed begin van de dag, maar dat wil niet zeggen dat de dag ook helemaal gezond moet eindigen. Dat niks dwingend wordt, vind ik een gezonde houding. Ik let op wat ik eet, ik kook graag en doorgaans gezond. En ik zeg sneller nee tegen gedoe als het in mijn hoofd te druk wordt. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Vluchten is niet mijn eerste gedachte bij deze vraag. Je vermeldt niet of mijn geliefde en ik veilig zijn als we wél blijven. Wat hebt u geleerd in het leven?Wat heb ik afgeleerd, bedoel je. Veel te lang heb ik gedacht dat perfectie bestond. Als er iets is wat een mens ongelukkig maakt, dan is het het foutloze najagen.