Saskia De Coster maakt dit jaar als enige Belgische schrijver kans om de Libris Literatuur Prijs te winnen.

Voor de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar ligt een geldbedrag klaar van 50.000 euro.

Saskia De Coster maakt kans op de prijs met haar roman 'Nachtouders'. De andere genomineerden zijn Wessel te Gussinklo met 'De Hoogstapelaar', Sander Kollaard met 'Uit het leven van een hond', Marijke Schermer 'Liefde, als dat het is', Manon Uphoff met 'Vallen is als vliegen' en Oek de Jong met 'Zwarte schuur'. De Belg Elvis Peeters stond ook op de longlist, maar hij behoort niet tot de laatste zes genomineerden.

Te Gussinklo won vorig jaar met zijn roman al de BookSpot Literatuurprijs, en ook 'Vallen is als vliegen' was voor die prijs genomineerd.

Op 11 mei wordt de winnaar van de literatuurprijs bekendgemaakt in Amsterdam door de jury, die bestaat uit hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden Ionica Smeets, Dirk-Jan Arensman van VPRO, Bo van Houwelingen van de Volkskrant, auteur Christine Otten en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent Ronald Soetaert.

Vorig jaar won 'De goede zoon' van Rob van Essen de prijs.

Voor de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar ligt een geldbedrag klaar van 50.000 euro.Saskia De Coster maakt kans op de prijs met haar roman 'Nachtouders'. De andere genomineerden zijn Wessel te Gussinklo met 'De Hoogstapelaar', Sander Kollaard met 'Uit het leven van een hond', Marijke Schermer 'Liefde, als dat het is', Manon Uphoff met 'Vallen is als vliegen' en Oek de Jong met 'Zwarte schuur'. De Belg Elvis Peeters stond ook op de longlist, maar hij behoort niet tot de laatste zes genomineerden. Te Gussinklo won vorig jaar met zijn roman al de BookSpot Literatuurprijs, en ook 'Vallen is als vliegen' was voor die prijs genomineerd. Op 11 mei wordt de winnaar van de literatuurprijs bekendgemaakt in Amsterdam door de jury, die bestaat uit hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden Ionica Smeets, Dirk-Jan Arensman van VPRO, Bo van Houwelingen van de Volkskrant, auteur Christine Otten en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent Ronald Soetaert. Vorig jaar won 'De goede zoon' van Rob van Essen de prijs.