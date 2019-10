Er is maar één eretitel voor Dominique Biebau: hij was gewoon de beste. De veelzijdigste. Daarom verdient hij ontegenzeggelijk de 22e Knack Hercule Poirotprijs. Applaus.

Dominique Biebau is geïnteresseerd in het raadsel, niet in de oplossing. De oplossing pakt hoe dan ook weinig benijdenswaardig uit voor de hoofdpersoon. De kronkelwegen daarentegen om zo ver te geraken, dat is het échte thema van Biebau. Ariadne en de doolhof, met een draad die breekt onderweg. De minotaurus krijgt dan vrij spel. Of is het Ariadne die het spel beheerst? Want Ariadne was in de Griekse mythologie niet toevallig de godin van de passie. Ze hield Theseus in het labyrint aan het lijntje. Maar zoals dat gaat in mythes bleek de held achteraf nogal trouweloos.

...