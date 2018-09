Roald Dahl is voor kinderen vandaag meer dan ooit nodig: 'Laat je niet bang maken door die reuzen om je heen!'

'Ik begrijp wat je wilt zeggen, en je opmerkingen zijn waardevol, maar ik negeer graag je advies.' (Fantastische Meneer Vos)

Sterven en blijven leven als woord. Het is weinig schrijvers gelukt. Kafka, ja. Dahl, bijna. 'Dahlesque' wordt in het Engels meestal tussen aanhalingstekens geplaatst. Alsof men nog niet zeker is van het woord, alsof de schrijver op de drempel van de grote literaire verdienste is blijven steken. Het betekent zoveel als heerlijk afschuwelijk, aantrekkelijk gruwelijk of opwindend huiveringwekkend.

