Met auteurs Griet Op De Beeck of Lise Spit, Yves Petry of Toni Coopers naar de Boekenbeurs? Het kan. Met de trein dan nog wel, zodat u niet op het wegverkeer moet letten, maar er met de volle aandacht bij bent.

Belangstellenden moeten wel vooraf reserveren, want er is maar plaats voor 15 medereizigers per auteur.

'De Boekenbeurs begint dit jaar al in het station en op de trein', zo heet het in de jongste persmededeling van de Boekenbeurs. Dat kan doordat lezers worden samengebracht bij een auteur om dan samen naar het beurscentrum in Antwerpen te sporen.

Het intiatief loopt in samenwerking met onder meer Davidsfonds, Iedereen Leest, Confituur en mobiliteitsbeweging TreinTramBus.

De auteur vult in hoe de treinrit verloopt: voorstelling van een nieuw boek, gedichten voordragen, in gesprek gaan met de lezers, voorlezen uit eigen of andermans werk... TreinTramBus regelt de tickets naar de Boekenbeurs en zorgt ervoor dat je de auteur vindt op het perron of op de trein.

Je eigen bijdrage is 5 euro per persoon. Daarvoor krijg je een enkel treinticket naar de Boekenbeurs, een gereserveerde plaats op de trein en de ontmoeting met de auteur dus. Het tramticket tot aan de Boekenbeurs krijgt u er ook nog bij.

Vanuit elke provincie vertrekken er wel een paar auteurs, gespreid over de hele periode van de Boekenbeurs. Het gaat onder meer om Lise Spit, Luuk Gruwez, Yves Petry, David Troch, Dirk Bracke, Griet Op De Beeck, Diane Broeckhoven, Jo Gisekin, Maarten Inghels, Louis Van Dievel, Toni Coppers, Koen Stassijns, Bettie Elias, Joost Vandecasteele... De lijst wordt nog aangevuld.

De terugreis bepaal je zelf, om te vermijden dat iedereen op hetzelfde uur moet terugkeren. Voor je toegangsticket voor de Boekenbeurs moet je zelf zorgen. Opgelet: er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar per treinrit. Snel reserveren (via deze link) is de boodschap.

